صور.. قرارات لإزالة تعديات على أملاك الدولة بنطاق بحى الأربعين

السويس- سيد نون

قامت قوات الشرطة بأشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس , العميد أيها سراج الدين رئيس حي الاربعين بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على ارضى املاك الدولة بعدة مناطق بحي الأربعين لتنفيذ 8 قرارات لأزاله 8 تعديات علي اراضي تقسيم المغربي خلف المشتل واليهودية ومنطقة وابور المياه بالهاويس والزراير .

شارك في الحملة اللواء محمد خريصه نائب مدير أمن السويس وخالد سعداوي سكرتير عام مساعد محافظة السويس واللواء ايمن عبد القادر مساعد مدير امن السويس وعدد من القيادات الامنية والأدارات الهندسية والاشغالات والفنيين بحي الاربعين .

وحررت محاضر بإزالة التعديات علي أراضي الدولة، كما قام العاملين بالاحياء بإزالة مخلفات إزالة التعديات بعد الانتهاء من تنفيذ قرارات الازالة.