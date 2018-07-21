صور.. فرق إطفاء تكافح حرائق الغابات فى السويد

(رويترز)

واصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مناطق واسعة فى السويد يومى الجمعة والسبت، بعد موجة استثنائية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فرق الإطفاء والإنقاذ من القوات الجوية السويدية تحاول إخماد الحريق من شاحنات بينما شوهدت طائرة هليكوبتر تسقط الماء من الجو.

وقالت السلطات إنه جرى رصد 35 حريقا حتى يوم الخميس، على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار من أراضى الدولة الشمالية التى تغطيها غابات كثيفة.

ويشارك فى جهود احتواء الحرائق مجموعات من الجنود وخفر السواحل وفرق مدنية فضلا عن طائرتى إطفاء حرائق من إيطاليا وطائرات هليكوبتر من النرويج، ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات.



استعدادات القوات للحرائق



القوات السويدية



آليات القوات السويدية