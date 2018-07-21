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السبت، 21 يوليه 2018 08:52 م
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صور.. فرق إطفاء تكافح حرائق الغابات فى السويد

السبت، 21 يوليه 2018 07:32 م
صور.. فرق إطفاء تكافح حرائق الغابات فى السويد فرق اطفاء فى السويد
(رويترز)
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واصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مناطق واسعة فى السويد يومى الجمعة والسبت، بعد موجة استثنائية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فرق الإطفاء والإنقاذ من القوات الجوية السويدية تحاول إخماد الحريق من شاحنات بينما شوهدت طائرة هليكوبتر تسقط الماء من الجو.

وقالت السلطات إنه جرى رصد 35 حريقا حتى يوم الخميس، على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار من أراضى الدولة الشمالية التى تغطيها غابات كثيفة.

ويشارك فى جهود احتواء الحرائق مجموعات من الجنود وخفر السواحل وفرق مدنية فضلا عن طائرتى إطفاء حرائق من إيطاليا وطائرات هليكوبتر من النرويج، ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات.

استعدادات القوات للحرائق
استعدادات القوات للحرائق

 

القوات السويدية
القوات السويدية

 

آليات القوات السويدية
آليات القوات السويدية

 

حرائق الغابات في السويد
حرائق الغابات في السويد

 

 


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