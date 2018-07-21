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السبت، 21 يوليه 2018 03:05 م
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صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تنظم قافلة للتوعية بترشيد الاستهلاك

السبت، 21 يوليه 2018 01:51 م
صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تنظم قافلة للتوعية بترشيد الاستهلاك جانب من فعاليات الندوة لشركة مياة الشرب بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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واصلت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بدء أعمال قافلة مياه الشرب بالتزامن مع القافلة الطبية بمنطقة المدامود بمركز ومدينة الزينية والتى سوف تستمر لمدة يومين، ضمن بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الصحة بهدف نشر رسالة ترشيد استهلاك المياه.

 

وتهدف أعمال القافلة التي نظمت بالتعاون بين الوزارات لزيادة الوعى بين المواطنين بقيمة ترشيد استهلاك المياه وحصر مشاكل المياه بمختلف المناطق بالمحافظة، حيث بدأت إدارة التوعية بعمل ندوة للمواطنين تخللتها كلمة للدكتورة أمانى مدنى مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لتوضيح قيمة ترشيد إستهلاك المياة، كما تم عمل ندوة للرائدات الريفيات تهدف الوصول لربات البيوت وتثقيفهم بشكل مستمر لنمو الوعى لدى النشئ بأهمية الحفاظ على مياه الشرب.

شركة مياة الشرب بالأقصر تنظم قافلة للتوعية بترشيد إستهلاك المياة (1)
شركة مياة الشرب بالأقصر تنظم قافلة للتوعية بترشيد إستهلاك المياه
شركة مياة الشرب بالأقصر تنظم قافلة للتوعية بترشيد إستهلاك المياة (2)
شركة مياة الشرب بالأقصر تنظم قافلة للتوعية بترشيد إستهلاك المياه
شركة مياة الشرب بالأقصر تنظم قافلة للتوعية بترشيد إستهلاك المياة (3)
شركة مياة الشرب بالأقصر تنظم قافلة للتوعية بترشيد إستهلاك المياه
 

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