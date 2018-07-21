صور.. الرئيس الصينى فى السنغال لتوقيع اتفاقات تجارية

(أ ف ب)

من المقرر أن يوقع شى جين بينج، اليوم السبت، مجموعة من الاتفاقات التجارية خلال أول زيارة لرئيس صينى إلى السنغال منذ نحو عشر سنوات، بحسب ما أعلنت مصادر رئاسية سنغالية.

واستقبل الرئيس السنغالى ماكى سال نظيره الصينى فى دكار حيث يجريان محادثات سيوقعان بعدها مجموعة اتفاقات، بحسب ما أعلنت المصادر من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يسلم الرئيس الصينى نظيره السنغالى مفاتيح حلبة مصارعة تولت الصين بناءها فى السنغال حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة.

وتعتبر الصين ثانى أكبر شريك تجارى للسنغال بعد فرنسا وتخطت قيمة

إجمالى التبادلات التجارية بين البلدين مليارى دولار فى 2016، بحسب بيانات رسمية.

وتعد المكسرات أبرز صادرات السنغال إلى الصين بالإضافة إلى معدنى الزركونيوم (الزرقون) والتيتانيوم.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى السنغال من 227 مليار فرنك سنغالى (350 مليون يورو - 41 ملايين دولار) فى 2013 إلى 367 مليار فرنك سنغالى فى 2017، تأتى فى طليعتها مواد البناء ولا سيما أن المشاريع العامة يتم تلزيمها بشكل متزايد لشركات صينية.

وقامت شركات صينية ببناء قسم كبير من البنى التحتية فى السنغال بينها ملاعب رياضية فى دكار، وطرق ومسرح وحلبة مصارعة ومتحف حضاري.

ومنذ عودة العلاقات الدبلوماسية فى 2005 تخطى حجم الاستثمارات الصينية فى السنغال 1,8 مليار يورو.

وينهى شى الأحد زيارته إلى السنغال، أول محطة فى جولته الأفريقية التى تقوده كذلك إلى رواندا وجنوب أفريقيا.



الترحيب بالرئيس الصيني



الرئيس الصينى فى السنغال



الرئيس الصينى ونظيره السنغالى