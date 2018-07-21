"شراكة استراتيجية" إماراتية صينية فى ختام زيارة الرئيس الصينى لأبوظبى

أ ف ب

أعلنت الامارات، اليوم السبت، أنها اتفقت مع الصين على "تأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة" بين البلدين، وذلك فى ختام زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصينى شى جينبينج.

وغادر الرئيس الصينى الإمارات، اليوم السبت، بعد زيارة استمرت لثلاثة أيام ضمن جولة تشمل أيضا السنغال ورواندا وجنوب افريقيا.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، بيانا مشتركا بين الإمارات والصين، يؤكد أنهما اتفقتا على "الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى و تأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة تسهم فى تعميق و تركيز التعاون فى المجالات كافة و تعزيز التنمية و الازدهار المشترك".

وقال البيان إن البلدين أكدا "حرصهما على تعميق التعاون ضمن مبادرة الحزام و الطريق لإقامة علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة".

وأطلقت الحكومة الصينية مبادرة "الحزام والطريق" الهادفة إلى خلق "طريق حرير" جديدة للتجارة حول العالم، خصوصا عبر ربط الصين بأوروبا.

وسيتعاون الجانبان فى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية ومجالات المياه والطاقة المتجددة بالإضافة إلى التعاون فى مجال النفط والغاز والمجال العسكرى والثقافى.

وكان شي جينبينج التقى، أمس الجمعة، مع نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال الزيارة، تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف القطاعات"، بحسب ما اوردت الوكالة.