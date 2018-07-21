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السبت، 21 يوليه 2018 08:05 م
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رئيس مدينة بئر العبد بشمال سيناء يتابع جودة رغيف الخبز والأسواق.. صور

السبت، 21 يوليه 2018 07:40 م
رئيس مدينة بئر العبد بشمال سيناء يتابع جودة رغيف الخبز والأسواق.. صور نصرالله محمد، رئيس مدينة بئر العبد
شمال سيناء - محمد الحر
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تابع نصرالله محمد، رئيس مدينة بئر العبد، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية مخابز المدينة للإطمئنان علي وزن وجوده رغيف الخبز الذي يقدم للمواطنين.
 
 
وقال المحاسب محمد عيد، مدير العلاباتالعامة بمجلس مدينة بئر العبد، ان جولة رئيس المدينة شملت الأسواق كذلك  لمتابعة الاسعار الخاصة بكافة أنواع الخضروات وغيرها.
 
 
وأوضح أن نصر الله استمع لشكاوي التجار والمواطنين ووعد بحلها على الفور تسهيلا على المواطنين وتأكيدا لتوفير كافة السبع والخضار بالأسواق.
 
 
وشملت جولة رئيس مدينة بئر العبد المرور على شركة تنفيذ أعمال الكهرباء علي الطريق الدولى العريش القنطرة المار بالمدينة، حيث يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من اناره الطريق الدولى بـ150 عامود بكشافات الليد الموفرة وذلك ضمن خطة مدينة بئر العبد للعام المنتهى 2016 - 2017 واستكمالا لخطة2017 - 2018.
 
 
رافق  رئيس مدينة بئر العبد في جولته الميدانية علي سليمان مدير إدارة التموين ببئر العبد ومحمود عودة، مفتش الرقابة.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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