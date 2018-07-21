رئيس قبرص يجدد عزمه الدخول فى حوار لتسوية أزمة بلاده

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جدد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، عزمه الدخول فى حوار حول تسوية قضية قبرص على أساس المعايير التى حددها الأمين العام للأمم المتحدة فى 30 يونيو 2017.

وأعرب أناستاسيادس - وفقا لوكالة أنباء (سى إن إيه) القبرصية اليوم السبت - عن أمله فى أن تدفع الاجتماعات التى ستعقدها المبعوثة الأممية إلى قبرص جين هول لوت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى بدء جولة جديدة من محادثات السلام .

ومن المنتظر أن تصل لوت إلى قبرص بعد غد الاثنين، حيث ستعقد اجتماعات منفصلة مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس وزعيم الأتراك القبارصة مصطفى أكينجي.

وفى السياق ذاته، قال وزير الخارجية القبرصى نيكوس كريستودوليدس، إن بلاده واليونان يسعيان إلى استئناف المحادثات التى ترعاها الأمم المتحدة بشأن قبرص فى منتجع (كرانز-مونتانا) السويسري، بعد أن خرجتا منه فى يوليو الماضى .



وردا على سؤال حول زيارة لوت إلى قبرص، أكد كريستودوليدس أن هذه الزيارة تحمل أهمية خاصة وتعكس الاهتمام الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة بالقضية القبرصية.

وأضاف وزير الخارجية القبرصي: "رغبتنا وتوقعنا هو أنه من خلال هذه الاجتماعات، فإن الظروف سوف تتهيأ لاستئناف المحادثات من حيث توقف فى كرانز-مونتانا".