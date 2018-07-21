رئيس جامعة المنيا يشهد حفل تخرج الدفعة الـ8 لكلية الصيدلة

فريق المحافظات

شهد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا حفل تخرج الدفعة الـ 8 لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنيا 2017\2018، وذلك بقاعة الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور هانى العربى مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد عبد العزيز عميد الكلية، ووكلائها ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

وقال الدكتور جمال أبو المجد خلال كلمته للخريجين، إن كلية الصيدلة بالجامعة خرجت المتميزين ومازالت تخرج صيادلة قادرين على تنمية بلادهم من منطلق تخصصهم الهام والحيوى، الذى من خلاله يستطيعون التغيير والتأثير فى بناء منظومة الدواء فى مصر، مضيفاً أن طلاب الصيدلة ينتسبون لمهنة عظيمة يشكلون فيها على اختلاف تخصصاتهم حجر أساس فى النظام الصحى لأى بلد، مطالبهم بالاستمرار فى تطوير مهاراتهم فى هذا المجال وعدم التوقف للمنافسة فى مجالات العمل الصيدلى على كافة المستويات، مقدماً تهنئته لهم.

كما قدم الدكتور "أبو المجد" التهنئة لأولياء الأمور، مقدماً شكره على عظيم جهدهم خلال سنوات الدراسة وحتى التخرج كما شكر كل من عاونهم خلال الدراسة بالكلية من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأثناء الحفل قام الطلاب الخرجون بأداء قسم المهنة، اعقبها تقديم فقرات فنية وفى الختام كرم رئيس الجامعة خريجين الدفعة الــ8.



حفل تخرج الدفعة الـ8 لكلية الصيدلة



حفل تخرج الدفعة الـ8 لكلية الصيدلة



حفل تخرج الدفعة الـ8 لكلية الصيدلة