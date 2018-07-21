رئيس المكسيك المنتخب يهاجم قرار فرض غرامة على حزبه

مكسيكو سيتى (رويترز)

هاجم الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قرار الهيئة الانتخابية بتغريم حزبه عشرة ملايين دولار، بسبب انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية ووصف القرار بأنه "عمل انتقامي" من فوزه بشكل ساحق.

وقرر المعهد الانتخابى الوطنى يوم الأربعاء هذه الغرامة على حزب التجديد الوطنى اليسارى بزعامة لوبيز أوبرادور بسبب صندوق أنشأه الحزب العام الماضى وقال إنه استهدف مساعدة ضحايا الزلزال.

ولكن المعهد الانتخابى قال إن الغموض اكتنف الصندوق فيما يتعلق بالأموال الواردة له والتى أنفقها وقال إن الحزب خرق القواعد.

وقال لوبيز أوبرادور إن "هذا عمل انتقامي" واتهم المعهد الانتخابى بالتصرف بشكل "مغرض" ومبالغ فيه.، وأضاف خارج مكاتب فريقه فى مكسيكو سيتى "لقد تصرفوا بهذه الطريقة لأنهم لا يقبلوا الواقع الجديد "مستخدما نفس النغمة التى لجأ إليها لمهاجمة الحكومة خلال الحملة الانتخابية.