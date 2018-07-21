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"دعم مصر": موافقة مبدئية على برنامج الحكومة ولدينا عدد من الملاحظات

السبت، 21 يوليه 2018 11:23 م
"دعم مصر": موافقة مبدئية على برنامج الحكومة ولدينا عدد من الملاحظات مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر
كتب مصطفى السيد
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أكد الدكتور مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن هناك موافقة مبدئية من جانب الائتلاف على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، متابعا:" لكن هناك عدد من الملاحظات والنقاط التى وضعتها اللجان المختلفة للائتلاف وسيتم التأكيد عليها خلال مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة ".

وأضاف  الأمين العام لائتلاف دعم مصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الملاحظات والتوجيهات والنقاط التى سيثيرها الائتلاف خلال مناقشة بيان الحكومة والتى تتركز بعضها فى عدد من المحاور، منها محور بناء الإنسان المصرى والتنمية الاقتصادية وبعض النقاط فى قطاع السياحة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلساته التى تبدأ الثلاثاء، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

 

 


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