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حماية المستهلك: ضبط شركة تعيد بيع أجهزة المحمول المستخدمة بعد إصلاحها

السبت، 21 يوليه 2018 05:13 م
حماية المستهلك: ضبط شركة تعيد بيع أجهزة المحمول المستخدمة بعد إصلاحها اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم ضبط شركة تعمل على إعادة بيع أجهزة المحمول المستخدمة بعد إصلاحها وإعادة تغليفها، وطرحها للمواطنين على أنها جديدة.
 
 
وأضاف اللواء راضى عبد المعطى، فى تصريحات اليوم أنه تم توجيه حملة من مأمورى الضبط القضائى لموقع الضبط بشارع عبد العزيز، حيث تم ضبط 120 جهاز محمول معاد تغليفها موديلات مختلفة وهى 30 جهاز محمول k 230 و10 أجهزةx music 2 و15 جهاز v3i و20 جهاز k110 و25 جهاز k112 و20 جهاز pop2 وكذلك ضبط ماكينة تغليف موجودة بالمكان. وتحررعن ذلك المحضر رقم 6569 جنح عابدين لسنه 2018 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حملات ضبط الأسواق ستستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس 01281661880 أو من خلال التطبيق الاليكترونى "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.

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راضى عبد المعطى

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