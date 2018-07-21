حصاد المحافظات.. شاب يقتل صبى رفض ممارسة الشذوذ معه بالخانكة

نشر اليوم السابع عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

قاتل سائق توك توك الخانكة: رفض ممارسة الشذوذ معى فخنقته والقيت بجثته فى مصرف

جثة - أرشيفية

القبض على شاب بنفق أحمد حمدى حاول السفر لإسرائيل.. والنيابة تقرر حبسه

حبس - أرشيفية

محاكمة عاجلة لمستريح البحيرة لاتهامه بالنصب على المواطنين وجمع 14 مليون جنيه

محكمة - أرشيفية

السجن من 5 لـ10 سنوات لمتهمين بأحداث عنف وأعمال إرهابية فى المنيا

المحكمة العسكرية - أرشيفية

ضبط عامل يرتدى نقابا للتحرش بالسيدات فى الإسكندرية

متهم - أرشيفية

مسلحون يسرقون محتويات نقطة إسعاف على طريق الخارجة - الأقصر

إسعاف - أرشيفية

وفاة حلاق تعرض لغيبوبة سكر داخل قسم شرطة بنى سويف أثناء تحريره محضرًا