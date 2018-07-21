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حصاد المحافظات.. شاب يقتل صبى رفض ممارسة الشذوذ معه بالخانكة

السبت، 21 يوليه 2018 11:26 م
حصاد المحافظات.. شاب يقتل صبى رفض ممارسة الشذوذ معه بالخانكة اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
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