حصاد المحافظات.. شاب يقتل صبى رفض ممارسة الشذوذ معه بالخانكة

نشر اليوم السابع عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
قاتل سائق توك توك الخانكة: رفض ممارسة الشذوذ معى فخنقته والقيت بجثته فى مصرف
جثة - أرشيفية
القبض على شاب بنفق أحمد حمدى حاول السفر لإسرائيل.. والنيابة تقرر حبسه
حبس - أرشيفية
محاكمة عاجلة لمستريح البحيرة لاتهامه بالنصب على المواطنين وجمع 14 مليون جنيه
محكمة - أرشيفية
السجن من 5 لـ10 سنوات لمتهمين بأحداث عنف وأعمال إرهابية فى المنيا
المحكمة العسكرية - أرشيفية
ضبط عامل يرتدى نقابا للتحرش بالسيدات فى الإسكندرية
متهم - أرشيفية
مسلحون يسرقون محتويات نقطة إسعاف على طريق الخارجة - الأقصر
إسعاف - أرشيفية
وفاة حلاق تعرض لغيبوبة سكر داخل قسم شرطة بنى سويف أثناء تحريره محضرًا
اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف
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