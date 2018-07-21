حبس متهمة 15يوما لاتهامهما بالانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول، المستشار خالد ضياء الدين، بحبس "شروق. أ"، 15يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة إلى المتهمة جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.