تقرير: الصندوق السيادى وهيئة تنمية الصعيد أبرز تطورات الأسبوع الماضى

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أظهر تقرير اقتصادى أن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون إنشاء صندوق مصر السيادى برأس مال 200 مليار جنيه ، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد والتى ستتولى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة تصدرا أبرز التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضى .

وأوضح التقرير أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق سيادى باسم صندوق مصر تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها ويصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .



وأضاف التقرير أن البرلمان اقر تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتى تفرض ضريبة بسعر 2.5% على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى ، سواء تنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكينة منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامه على أرض مملوكة للممول أو للغير .



وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذى لطروحات الشركات المملوكة للدولة لافتا إلى أن الموافقة تأتى فى ظل الاتفاق على ضرورة البدء فى التنفيذ بأقرب وقت ممكن .



كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة وذلك وفق نسب متفاوتة فيما عدا حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى وحسابات المستشفيات الجامعية ويتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى .



وبين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد والتى ستتولى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة .



ومن ناحية اخرى أوضح التقرير أن صادرات مصر غبر البترولية بلغت خلال النصف الأول من 2018 نحو 12.75 مليار دولار بمعدل نمو 14 % مقارنة ب 11.22مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى وفقا لوزارة التجارة و الصناعة .



ولفت الى تعديل البنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى بياناته الخاصة بتحويلات المصريين فى الخارج خلال الشهور العشرة من العام المالى الماضى لتصل الى 9ر21 مليار دولار مقارنة بتوقعاته السابقة التى أصدرها الاسبوع قبل الماضى عند 26 مليار دولار .



وأوضح التقرير انه وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفض إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص و الاستثمارى إلى 13469 أجنبيا من مختلف الجنسيات فى عام 2017 مقابل 14045 أجنبيا عام 2016 بنسبة انخفاض 4.1 %



وعن اسعار الذهب ،بين التقرير أن أسعار الذهب ارتفعت أمس الجمعة بنحو 5 جنيهات بعد انخفاضها 3 أيام متتالية وعالميا هبط الذهب إلى أدنى مستوياته فى عام يوم الخميس الماضى مع صعود الدولار بعد تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى حيث تراجع الذهب فى السوق 0.4% ليسجل 1222.35 دولار للاوقية فى أواخر جلسه التداول بالسوق الأمريكي.



وحول البورصة المصرية ، أوضح التقرير أن مؤشرات البورصة سجلت تراجعا جماعيا خلال جلسات تداول الأسبوع الماضى ، نتيجة اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع على غالبية الأسهم القيادية .



وبين أن مؤشر ايجى اكس 30" الرئيسى 2.92%ليصل إلى 15416 نقطة ، ما يعادل 15416 نقطة ما يعادل 460 نقطة

ووفقا للتقرير سجل المستثمرون الأجانب صافى بيع بقيمة 166.28 مليون جنيه بينما حقق المستثمرون العرب صافى شراء قدره 16.55 مليون جنيه ، لافتا إلى تراجع التداولات بقيمة 2.4 مليار جنيه لتسجل 4.3 مليار مقابل 6.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوق لأسهم الشركات المقيدة 21 مليار جنيه ليسجل 867.1 مليار جنيه مقابل 888.1 مليار جنيه الاسبوع قبل ابتلى بتراجع 21.4 مليار جنيه .