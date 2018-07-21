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السبت، 21 يوليه 2018 04:44 م
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تدمير 3 أوكار لـ"داعش" وتفجير 13 عبوة ناسفة فى الأنبار بالعراق

السبت، 21 يوليه 2018 04:03 م
تدمير 3 أوكار لـ"داعش" وتفجير 13 عبوة ناسفة فى الأنبار بالعراق القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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 أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، اليوم السبت، تدمير 3 أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بتفتيش مناطق شرق بحيرة القادسية من محورين؛ ما أسفر عن تدمير 3 أوكار لعناصر (داعش) الإرهابى ونفق، فضلا عن تفجير 13 عبوة ناسفة بشكل مسيطر عليه.

من ناحية أخرى، أكد مصدر محلى فى محافظة ديالى، مقتل مدنى بهجوم مسلح شمال شرقى المحافظة.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على منزل سكنى فى أطراف قرية مردان، الكائنة على بعد 102 كيلو متر شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل مدني.

 


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