تحقيقات النيابة تكشف: المتهمون بسرقة ممرض العجوزة انتحلوا صفة ضباط شرطة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، أن المتهمين بسرقة ممرض يحمل جنسية عربية بالإكراه بدائرة القسم، انتحلوا صفة ضباط شرطة.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من "فيصل. د" ممرض يحمل جنسية عربية يفيد قيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإيقافه أثناء سيره بالشارع، وادعائهم أنهم من رجال الشرطة وأجبروه على استقلال السيارة صحبتهم واستيلائهم منه على مبالغ مالية قدرها 3000 جنيه، و400 دولار، وساعة يد، وفروا هاربين.

وأضافت التحقيقات أن التحريات أثبت ارتكاب 3 عاطلين الواقعة، وبإعداد كمين لهم تمكنت مباحث العجوزة من ضبطهم، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.