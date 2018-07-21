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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

السبت، 21 يوليه 2018 11:26 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن مواعيدها المقرر بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل .
 
وقالت مصادر ملاحية  بمطار القاهرة الدولى، أن رحلات الخطوط التركية 6469 المتجهة الى اسطنبول شهدت تأخر 4 ساعات عن موعدها المقرر بجدول التشغيل ، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الأثيوبية453  المتجهة إلى أديس أبابا لمدة تزيد عن الساعة وذلك بسبب أعمال الصيانة .
 
وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط السويسرية 239 المتجهة إلى زيورخ تأخرت عن موعدها المقرر للإقلاع لمدة ساعة ، كما تأخرت رحلة الخطوط فلاى ناس 871 المتجهة إلى أبها وذلك بسبب ظروف التشغيل .
 
 
 
 

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