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انتبه.. الحبس والغرامة فى حالة التلاعب بأجزاء السيارة بقانون المرور الجديد

السبت، 21 يوليه 2018 05:27 ص
انتبه.. الحبس والغرامة فى حالة التلاعب بأجزاء السيارة بقانون المرور الجديد المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، ومنها:

 

- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة

 نص القانون الجديد بمعاقبة المخالف من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

 

- تعليم القيادة بدون تصريح

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري اصيل

بلطجية السواقة

تجاهل القانون عقاب بلطجية السواقة الذين يمشون علي الطرق كالثعابين من اليمين الي أقصى الشمال أو العكس واللي بسببها تكثر الحوادث ياسادة يامسؤولين عن اصدار هذا القانون... في الامارات يتم توقيع مخالفة علي تغيير المسار وهو الخروج من حارة الي حارة اخري دون إشارة أو وجود مسافة كافية جدا للتنقل بين المسارات واحنا هنا السواقة عندنا سمك لبن تمر هندي ماذا عقب القانون الباشا اللي راكب عربية أحدث موديل وبيطفح وهو سايق بيرمي زبالته من الشباك ياريت القانون يركز علي السلوكيات بدلا من الهجس اللي طلع بيه

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