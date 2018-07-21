انتبه.. الحبس والغرامة فى حالة التلاعب بأجزاء السيارة بقانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، ومنها:

- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة

نص القانون الجديد بمعاقبة المخالف من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

- تعليم القيادة بدون تصريح

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.