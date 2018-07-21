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المصنفات تحرر بلاغا ضد مهرجان أوسكار إيجيبت لعدم حصوله على ترخيص

السبت، 21 يوليه 2018 02:10 م
المصنفات تحرر بلاغا ضد مهرجان أوسكار إيجيبت لعدم حصوله على ترخيص ايناس عبد الدائم - وزيرة الثقافة
كتب إبراهيم قاسم
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حررت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، بلاغا ضد القائمين على مهرجان "أوسكار إيجيبت للأفلام الروائية والقصيرة"، لإقامتهم مهرجانات سينمائية دورية دون أى كيان قانونى أو أوراق رسمية أو ترخيص من اللجنة العليا للمهرجانات، واستخدامها فى الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق.

 

وتلقت وزارة الثقافة بلاغا من إحدى الوزارات السيادية، تفيد بقيام إحدى المؤسسات السينمائية المصرية غير المرخص لها بالعمل، باستغلال اسم جائزة "أوسكار" المقدمة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، فى التربح من خلال إقامة مهرجانات سينمائية دورية كل ثلاثة أشهر دون أى كيان قانون، والحصول على أموال بالدولار من الشباب المشاركين بالمهرجان من خارج مصر.

 

وأجرت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية التحريات اللازمة حول الواقعة وقامت بتحرير بلاغ ضد القائمين على إدارة المهرجان بقسم شرطة الوايلى والذى حمل رقم 47902 جنح الوايلى بتاريخ الجمعة الموافق 20 يوليو 2018.

 

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن إدارة الرقابة على المصنفات تقوم بعمل حصر كامل بالمهرجانات التى تقام فى مصر بدون تراخيص وبهدف التربح والمعروفة بـ"مهرجانات السبوبة"، والتى تسئ لمصر وتشوة صورتها فى الداخل والخارج.

 

وأوضحت المصادر، أن إقامة هذه المهرجانات يهدد مشاركة مصر فى أى مهرجانات دولية خاصة بعد قيام بعد مسئولى هذه المهرجانات باستغلال بعض أسماء المهرجانات العالمية وإقامتها فى مصر، وهو ما آثار حفيظة الشركات المنظمة للمهرجانات الدولية.

 

ويعد البلاغ المقدم من إدارة المصنفات الفنية هو أول تطبيق للقرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1238 لسنة 2018، بتشكيل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات برئاسة وزيرة الثقافة، وعضوية ممثلى بعض الوزارات.

 

ونص القرار على عدم جواز إقامة مهرجان أو احتفال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعينة فى الدولة. وتشكل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والإحتفالات برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من ممثل عن كل من وزارات الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والأثار والطيران المدنى، والشباب والرياضية والتنمية المحلية، يختاره الوزير المختص على ألا يقل المستوى الوظيفى له عن العالية، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يختار الأمين العام، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وعدد مناسب من الخبراء فى المجالات الثقافية والفنية المختلفة من غير العاملين علي ادارة المهرجانات والإحتفالات يختارهم وزير الثقافة.

وتختص اللجنة بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية ومتابعة آليات تنفيذها، وتقييمها وتقديم تقارير دورية تتضمن توصيات فى هذا الشأن، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية وفق برنامج زمنى يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة العدالة الثقافية فى توزيع المهرجانات والفعاليات على محافظات الجمهورية وعدم تكرار أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص فى مجال ثقافى أو فنى واحد فى نفس المحافظة، بالإضافة إلى تحديد الدعم المادى أو اللوجيستى المقدم من الدولة للإسهام فى إقامة تلك المهرجانات والفعاليات الثقافية التى تقيمها الجهات غير الحكومية‪.


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