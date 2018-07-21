video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية ذكور وإناث

السبت، 21 يوليه 2018 12:34 م
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية ذكور وإناث الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

صدق الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2016/  2017 ، 2017/2018 وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

 

وأشار إلى شروط القبول هى أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) عن نسبة 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%، وألا يقل السن عن 17 عاما ولا يزيد عن 21 عاما فى الأول من أكتوبر 2018، وأن يكون (الطالب / الطالبة) مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة ولم يسبق له / لها  الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية- نفسية – لياقة بدنية  - كشف هيئة - التحاليل الطبية ) كما يشترط موافقة ولى الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم رفده ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية ولا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

 

وأشار مدير الخدمات الطبية إلى أن مدة الدراسة سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحى ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات الأخرى، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى ، ويتم إيفاد  المتطوع / المتطوعة فى بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص فى أفرع التمريض المختلفة، كما يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

 

وأماكن سحب ملفات القبول من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، وذلك بدءا من 1/7 إلى 14/8/ 2018 ، ويبدأ تقديم الملفات اعتبارا من 15/7/2018 وآخر موعد لتقديم الملفات 26/8/2018 ، على أن يتم تقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو

نادى مستشارى قضايا الدولة يهنئ السيسي ورجال القوات المسلحة بثورة 23 يوليو

المعاهد الصحية

القوات المسلحة

الخدمات الطبية

اخبار الجيش




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة