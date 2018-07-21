video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 12:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على "مستريح بنها" استولى على 30 مليون جنيه من أموال المواطنين

السبت، 21 يوليه 2018 11:34 م
القبض على "مستريح بنها" استولى على 30 مليون جنيه من أموال المواطنين كلابش - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مستريح بنها الذى استولى على 30 مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروع وهمى.

 

البداية بتلقى قسم ثان بنها عدة بلاغات فى مارس الماضى، من المواطنين مفادها تعرضهم للنصب من قبل أحد الأشخاص بدعوى توظيف أموالهم حتى جمع 30 مليون جنه وهرب، وبعمل التحريات تبين أن شخص يدعى "ق.ك"، مقيم منطقة أتريب دائرة القسم، منذ عام، أوهم جيرانه وبعض المواطنين الآخرين بتوظيف أموالهم فى عدة مشاريع بعائد أكبر من البنك، وكان يعطيهم أرباحًا كل شهر، لكنهم فوجئوا بهروبه بعدما جمع منهم ثروة طائلة.

 

وبسؤال زوجته "هبة.أ"، ربة منزل، عن مكان تواجده، ادعت واقعة اختفائه وأنها قامت بتحرير محضر بتغيبه عن المنزل منذ أيام. وتم تشكيل فريق بحثى برئاسة اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، ومباحث قسم ثان بنها بقيادة المقدم إسماعيل خطاب، وتم ضبط المتهم بأحد الأكمنة وتحرر محضر برقم 1777 جنح بنها لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة 40 حالة تعد على أملاك الدولة بمدن وقرى محافظة القليوبية

تجديد حبس عامل 15 يوما لقتله فلاحا لسيره فى أرضه بشبين القناطر

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

مستريح

توظيف اموال




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة