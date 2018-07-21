القبض على "مستريح بنها" استولى على 30 مليون جنيه من أموال المواطنين

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مستريح بنها الذى استولى على 30 مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروع وهمى.

البداية بتلقى قسم ثان بنها عدة بلاغات فى مارس الماضى، من المواطنين مفادها تعرضهم للنصب من قبل أحد الأشخاص بدعوى توظيف أموالهم حتى جمع 30 مليون جنه وهرب، وبعمل التحريات تبين أن شخص يدعى "ق.ك"، مقيم منطقة أتريب دائرة القسم، منذ عام، أوهم جيرانه وبعض المواطنين الآخرين بتوظيف أموالهم فى عدة مشاريع بعائد أكبر من البنك، وكان يعطيهم أرباحًا كل شهر، لكنهم فوجئوا بهروبه بعدما جمع منهم ثروة طائلة.

وبسؤال زوجته "هبة.أ"، ربة منزل، عن مكان تواجده، ادعت واقعة اختفائه وأنها قامت بتحرير محضر بتغيبه عن المنزل منذ أيام. وتم تشكيل فريق بحثى برئاسة اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، ومباحث قسم ثان بنها بقيادة المقدم إسماعيل خطاب، وتم ضبط المتهم بأحد الأكمنة وتحرر محضر برقم 1777 جنح بنها لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.