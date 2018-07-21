القبض على شاب بنفق أحمد حمدى حاول السفر لإسرائيل.. والنيابة تقرر حبسه

السويس- سيد نون

ألقت قوات الشرطة بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، القبض على شاب بحوزته سلاح أبيض وكتب عبريه، يريد الذهاب إلى دولة إسرائيل عبر النفق.

وبعرض المتهم محمد عبدالحليم عبدالحليم من سكان محافظة الجيزة على النيابة العامة بالسويس، أمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت التحقيقات مع الشاب، إنه خريج كلية الآداب قسم إنجليزى، وإنه كان بحوزته السلاح الأبيض والكتب، وإنه يريد الذهاب لإسرائيل.

وكشفت التحقيقات، عن أن الشاب كان يردد فقط إنه يريد الذهاب إلى إسرائيل، وإنه وصل إلى نفق أحمد حمدى قادماً من الجيزة، من أجل السفر إلى إسرائيل.

وقال مصدر أمنى، إنه تم نقل الشاب إلى سجن قسم شرطة الجناين، تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيقات.