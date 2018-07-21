الفيضانات تتسبب فى تشريد مئات الأشخاص برواندا

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أعلنت السلطات الرواندية أن الفيضانات التى التى اجتاحت عدة مناطق مؤخرا تسببت فى تشريد مئات الأشخاص وتدمير أكثر من 190 منزلا وإلحاق أضرار بالنصب التذكارى لضحايا عمليات الابادة الجماعية.

وأوضحت السلطات ان الفيضانات نجمت عن هطول الأمطار بغزارة فى مناطق موهابورا فولكانو وروجاراما وجاهونجا وسيوفى وجاكاكا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية .

وقالت عمدة منطقة بوريرا إن الفيضانات تسببت فى تشريد 197 عائلة على الأقل وتدمير 191 هيكتارا من المحاصيل فى المنطقة وإن مياه الفيضانات أدت إلى قطع عدة طرق ، ونحن ننتظر الحصول على مواد إغاثة من وزارة مكافحة الكوارث " .

من جانبه، قال فيليب هابينشاتى أحد مسئولى وزارة مكافحة الكوارث إن الوزارة تسعى لتقديم مواد بلاستيكية ومساعدات للعائلات التى اضيرت ، وإننا نسعى للتعرف على العدد الحقيقى للمضارين حتى يمكن تقدير الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم " .