الصين تجلى 38 ألف شخص وتوقف حركة الصيد والسياحة استعدادا لإعصار "أمبل"

(أ ش أ)

أجلت السلطات فى مقاطعة "زيجيانج" شرقى الصين أكثر من 38 ألف شخص، قبل ساعات من ضرب إعصار "أمبل" المقاطعة.

وقال مرصد الأرصاد الجوية بالمقاطعة إن التوقعات تشير إلى أن الإعصار "أمبل"، العاشر الذى يضرب الصين هذا العام، سيكون مصحوبا بعواصف ورياح شديدة تصل سرعتها فى اليابسة إلى 86 كيلومترا فى الساعة و 130 كيلومترا فى الساعة فى المناطق الساحلية بالمقاطعة.

وطالبت السلطات المحلية فى المقاطعة أكثر من 28 ألف سفينة - أغلبها زوارق صيد، بالعودة إلى الموانيء، مع وقف الأنشطة السياحية خلال هذه الفترة تحسبا للفيضانات المحتملة أو الانهيارات الأرضية التى قد تنجم عن الأمطار الغزيرة.

وفى سياق متصل، رفعت "شنجهاي" التى تقع إلى الشمال الشرقى من مقاطعة "زيجيانج" مستوى التحذير إلى الدرجة الثانية، حيث يتوقع المرصد المحلى للأرصاد الجوية أن يهبط الإعصار "أمبل" إلى اليابسة فى المدينة بعد مروره من "زيجيانج".

واتخذت الإدارات المعنية فى شنجهاى إجراءات للتقليل من الخسائر، حيث تم إجلاء السكان فى المناطق الساحلية، وتوفير الملاجيء لهم، فيما أغلقت المتنزهات وتم وقف الأحداث الرياضية بشكل مؤقت لحين مرور الإعصار.