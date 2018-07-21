السيطرة على حريق هائل فى مخبز بالمحمودية

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل فى مخبز بلدى بعزبة أسعد التابعة لمركز شرطة المحمودية بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة المحمودية بنشوب حريق بمخبز بناحية عزبة أسعد بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم ملك "جمعة.ب" 60 سنة عامل زراعى مقيم بذات الناحية، وتمت السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات" .

وبسؤال مالك المخبز قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بلوحة المفاتيح الخاصة بتشغيل المعدات بداخل المخبز نتيجة ارتفاع وانخفاض التيار الكهربائى، وأضاف باحتراق بعض المعدات الخاصة بإنتاج الخبز، وتلف 25 جوال دقيق بلدى زنة 50 كيلو، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.