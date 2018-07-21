السجن من 5 لـ10 سنوات لمتهمين بأحداث عنف وأعمال إرهابية فى المنيا

كتب فريق المحافظات

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط بمعاقبة اثنين من المتهمين بأحداث عنف وأعمال إرهابية بمركز مغاغة بالسجن بين 5 و10 سنوات.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات فى أحداث تظاهر وتعطيل حركة المواصلات، والمتهم الثانى بالسجن 10 سنوات فى أعمال إرهابية وتكوين خلية تفجيرات بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وكان المتهمين محكوما عليهما بالسجن المشدد 15 عاما قبل أن يتم القبض عليهما وتعاد إجراءات محاكمتهما.

وقد أسندت النيابة العسكرية لهم عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وتعطيل حركة المواصلات.