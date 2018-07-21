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الداخلية تضبط 117 قضية مخدرات و49 متهما مطلوب ضبطهم

السبت، 21 يوليه 2018 01:06 م
الداخلية تضبط 117 قضية مخدرات و49 متهما مطلوب ضبطهم حملات امنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
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شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (117) قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 5,750 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (6,620  كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,857 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (350 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت (11,500كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت (70 جرام،  4808 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ضبط (49) متهم  مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (6) متهمين ارتكبوا (9) حوادث متنوعة، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه ضبط (7) متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم (2 فرد محلى ، 3 طلقات لذات العيار، 5 قطع سلاح أبيض.

كما تم ضبط 472 دراجة بخارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها   إعادة (3 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (48342) حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى كل واقعة .

 


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