الجيش اليمنى يقترب من دخول مديرية "باقم" بصعدة

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أعلن قائد عسكرى بارز فى الجيش اليمنى، اليوم السبت، أن الجيش وبمساندة من تحالف دعم الشرعية بات على مقربة من دخول مركز مديرية باقم فى محافظة صعدة .



وقال العميد ياسر الحارثي، قائد (اللواء 102 خاصة) - فى تصريحات لقناة (العربية الحدث) - إن الجيش اليمنى يطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور، ولم يتبق لنهاية "عملية الثقب" التى انطلقت الأسبوع الماضى سوى القليل.



وأشار الحارثى إلى أنه تبقى بضعة أمتار حتى يتمكن الجيش اليمنى من دخول مركز المديرية، مضيفا أن "الحوثيين يعيشون حالة استنفار فى صفوفهم، ما جعلهم يدفعون الأطفال إلى جبهات المعارك".



فى سياق متصل، استكمل الجيش اليمنى مسنودا بقوات التحالف، استعادة وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمال صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.