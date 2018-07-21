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السبت، 21 يوليه 2018 11:15 م
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الجيش اليمنى يستعيد مواقع جديدة فى ‏مديرية حيران بمحافظة حجة

السبت، 21 يوليه 2018 10:11 م
الجيش اليمنى يستعيد مواقع جديدة فى ‏مديرية حيران بمحافظة حجة الجيش اليمنى - أرشيفية
(أ ش أ)
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أحرز الجيش اليمنى تقدماً ميدانياً جديداً فى ‏مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، شمال ‏غربى اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان نشره المركز الإعلامى للمنطقة ‏العسكرية الخامسة فى اليمن " أن الجيش اليمنى استعاد ‏عدة مواقع جديدة شرق قرية الجعدة وادى حيران "، مضيفاً أن قوات الجيش تواصل تقدمها وسط ‏انهيار وخسائر كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثى ‏الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وأسفرت المعارك وفقاً للبيان عن سقوط عشرات ‏القتلى من عناصر المليشيات فيما تم أسر عشرة ‏من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية شرق قرية الجعدة ‏بوادى حيران.

 


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