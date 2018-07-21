الجيش اليمنى يستعيد مواقع جديدة فى ‏مديرية حيران بمحافظة حجة

أحرز الجيش اليمنى تقدماً ميدانياً جديداً فى مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، شمال غربى اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان نشره المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة فى اليمن " أن الجيش اليمنى استعاد عدة مواقع جديدة شرق قرية الجعدة وادى حيران "، مضيفاً أن قوات الجيش تواصل تقدمها وسط انهيار وخسائر كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.
وأسفرت المعارك وفقاً للبيان عن سقوط عشرات القتلى من عناصر المليشيات فيما تم أسر عشرة من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية شرق قرية الجعدة بوادى حيران.
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