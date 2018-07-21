التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات غدا

كتب – وائل ربيعى

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرًا صحفيًا غدا الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.