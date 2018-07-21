video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 03:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التعاون الخليجى يدين إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون الدولة القومية

السبت، 21 يوليه 2018 03:15 ص
التعاون الخليجى يدين إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون الدولة القومية عبداللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى
الرياض أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، الجمعة، عن إدانة المجلس لإقرار الكنيست الاسرائيلى أمس قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقال الأمين العام -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الاسرائيلى قانون عنصرى يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلى على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والانسانية المشروعة فى وطنه المحتل".

وشدّد الزيانى على أن إقرار قانون قومية الدولة الاسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقى ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الاسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الاسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع الى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى حل سياسى عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ودعا الزيانى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى و الاتحاد البرلمانى الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الاسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولى ومساندته للشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.

 


إضافة تعليق

التعاون الخليجى

الكنيست الإسرائيلى

الدولة القومية

الاحتلال

عنف الاحتلال

القدس عربية




لا تفوتك
بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة