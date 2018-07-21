التعاون الخليجى يدين إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون الدولة القومية

الرياض أ ش أ

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، الجمعة، عن إدانة المجلس لإقرار الكنيست الاسرائيلى أمس قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقال الأمين العام -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الاسرائيلى قانون عنصرى يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلى على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والانسانية المشروعة فى وطنه المحتل".

وشدّد الزيانى على أن إقرار قانون قومية الدولة الاسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقى ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الاسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الاسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع الى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى حل سياسى عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ودعا الزيانى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى و الاتحاد البرلمانى الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الاسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولى ومساندته للشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.