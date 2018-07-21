الإندبندنت: شقيق ضحية غاز "نوفشوك" فى أمزبيرى "متفاجئ" حيال شفاء شقيقه

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن شقيق ضحية التسمم بغاز "نوفتشوك" فى أمزبيرى بالمملكة المتحدة، تشارلى رولى أعرب عن "دهشته" حيال شفاء أخيه بعد إخلاء سبيله من المستشفى.

وغادر رولى، 45 عاما، مستشفى سالزبورى بعد ثلاثة أسابيع من تعرضه لعامل الأعصاب فى أمزبيرى، ويلتشاير، هو وشريكته دون سترجيس، 44 عاما، التى توفت فى وقت لاحق.

وقال شقيقه ماثيو رولى لشبكة سكاى نيوز: "أنا مندهش للغاية لأنه عندما رأيته للمرة الأولى اعتقدت أنه سيكون هناك لأشهر. من الواضح أنه أقوى مما كنت أعتقد".