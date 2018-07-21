video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.. 4 فعاليات بقصور ثقافة القليوبية

السبت، 21 يوليه 2018 04:00 ص
احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.. 4 فعاليات بقصور ثقافة القليوبية قصر ثقافة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد فؤاد حسن، مدير مديرية الثقافة بالقليوبية، أنه بالتزامن مع احتفالات مصر بثورة 23 يوليو ينظم فرع ثقافة القليوبية العديد من الفاعليات بالمواقع الثقافية التابعة له، حيث تبدأ أولى الاحتفالات بعرض فني لفرقة بنها للموسيقى النحاسية، وافتتاح لمعرض فن تشكيلى، وعرض لفيلم -فيديو بروجيكتور- وذلك بقصر ثقافة بنها، يوم الأحد الموافق 22 يوليو السابعة مساء.

وأضاف "حسن"، أنه في نفس الموعد، يشهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، عرض لفرقة القناطر الخيرية للموسيقى العربية، كما يشهد قصر ثقافة شبين القناطر، عرض لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدى، وذلك يوم الإثنين 23 يوليو.

وأوضح مدير ثقافة القليوبية، أنه فى نفس الإطار يقام معرض كتب خاص بهذه المناسبة، بالإضافة لورشة رسم، فى جميع المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة القليوبية، بدءا من يوم الأحد 22 يوليو.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ذكرى 23 يوليو.. "اليوم السابع" فى مسقط رأس الزعيم جمال عبد الناصر.. أسرته: منزلنا استقبل الضباط الأحرار .. ويؤكدون: المنزل ما زال مهملا.. وابن عمه: الرئيس السيسى يكمل مسيرته

ثقافة القليوبية

ثورة 23 يوليو

احتفالات ثورة 23 يوليو

اخر الاخبار




لا تفوتك
بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة