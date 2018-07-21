احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.. 4 فعاليات بقصور ثقافة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد فؤاد حسن، مدير مديرية الثقافة بالقليوبية، أنه بالتزامن مع احتفالات مصر بثورة 23 يوليو ينظم فرع ثقافة القليوبية العديد من الفاعليات بالمواقع الثقافية التابعة له، حيث تبدأ أولى الاحتفالات بعرض فني لفرقة بنها للموسيقى النحاسية، وافتتاح لمعرض فن تشكيلى، وعرض لفيلم -فيديو بروجيكتور- وذلك بقصر ثقافة بنها، يوم الأحد الموافق 22 يوليو السابعة مساء.

وأضاف "حسن"، أنه في نفس الموعد، يشهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، عرض لفرقة القناطر الخيرية للموسيقى العربية، كما يشهد قصر ثقافة شبين القناطر، عرض لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدى، وذلك يوم الإثنين 23 يوليو.

وأوضح مدير ثقافة القليوبية، أنه فى نفس الإطار يقام معرض كتب خاص بهذه المناسبة، بالإضافة لورشة رسم، فى جميع المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة القليوبية، بدءا من يوم الأحد 22 يوليو.