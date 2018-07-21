ابنة الشهيد محمد سعد لـ"اليوم السابع": سأدعو السيسي لحضور زفافى كما وعدنى - صور

كتب محمود عبد الراضى

قالت "أميرة"، ابنة الشهيد عميد أركان حرب محمد سعد عياد، قائد مركز التدريب المشترك للأسلحة والذخيرة، إنها سعيدة وغمر قلبها بالسعادة بلقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء حضور مراسم تخرج شقيقها "أحمد" من كلية الشرطة.

وأضافت ابنة الشهيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "سأعزم الرئيس عبد الفتاح السيسى على حفل زفاف كما وعدنى بالحضور، وسيتابهى بذلك على غرار زواج بقرار جمهورى، وشعرت أثناء حديث الرئيس معى أن والدى يتحدث معى، فقد كان حديث أبوى خالص وصل قلبى وطمأننى على مستقبلنا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأسر الشهداء.



























































