video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"إسعاف الوادى الجديد" تكشف كواليس سرقة متعلقات مسعف وسائق تحت تهديد السلاح

السبت، 21 يوليه 2018 01:42 م
"إسعاف الوادى الجديد" تكشف كواليس سرقة متعلقات مسعف وسائق تحت تهديد السلاح إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أكد مصدر مسئول بمرفق إسعاف الوادى الجديد، على أن الحادث الذى تعرضت له نقطة إسعاف الكيلو 110 على طريق الخارجة اسيوط قام به مجهولين بقصد سرقة متعلقات المسعف والسائق فى النقطة بعد أن هددوهما بطبنجة وسلاح أبيض وقاموا بتوثيقهم ولاذوا بالفرار وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية بالواقعة وتحرر بها محضر وجارى التحقيق فيها.

 

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع "، أن نقطة الإسعاف لم تتعرض لسرقة محتوياتها حيث فوجىء المسعف والسائق بقيام أشخاص أدلوا بأوصافهم فى محضر التحقيق بتثبيتهم بالسلاح الأبيض وسلاح نارى بقصد سرقتهم وقاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم وهواتفهم المحمولة وهربوا من المكان وتم إخطار الشرطة وتحرر محضر بالحادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسلحون يسرقون محتويات نقطة إسعاف على طريق الخارجة - الأقصر

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز الخارجه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة