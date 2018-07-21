"إسعاف الوادى الجديد" تكشف كواليس سرقة متعلقات مسعف وسائق تحت تهديد السلاح

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أكد مصدر مسئول بمرفق إسعاف الوادى الجديد، على أن الحادث الذى تعرضت له نقطة إسعاف الكيلو 110 على طريق الخارجة اسيوط قام به مجهولين بقصد سرقة متعلقات المسعف والسائق فى النقطة بعد أن هددوهما بطبنجة وسلاح أبيض وقاموا بتوثيقهم ولاذوا بالفرار وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية بالواقعة وتحرر بها محضر وجارى التحقيق فيها.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع "، أن نقطة الإسعاف لم تتعرض لسرقة محتوياتها حيث فوجىء المسعف والسائق بقيام أشخاص أدلوا بأوصافهم فى محضر التحقيق بتثبيتهم بالسلاح الأبيض وسلاح نارى بقصد سرقتهم وقاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم وهواتفهم المحمولة وهربوا من المكان وتم إخطار الشرطة وتحرر محضر بالحادث.