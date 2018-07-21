أ ش أ: مدفعية الاحتلال اﻹسرائيلى تستهدف موقعا لحماس شرق غزة (صور)

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استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى نقطة رصد لحركة حماس شرق غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات فى صفوف الفلسطينيين .



ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله "إن الجيش الإسرائيلى هاجم موقعا لحركة حماس فى قطاع غزة ردا على تسلل عدد من المشتبه بهم من السياج الحدودى"، بحسب زعمه.

ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" تفاصيل مقتل الجندى الإسرائيلى على حدود قطاع غزة مساء أمس الجمعة، موضحة أن الجندى قتل جنوب قطاع غزة من نيران قناص فلسطيني، وهو الجندى الإسرائيلى الأول الذى يقتل على حدود قطاع منذ نهاية عدوان 2014 على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجندى قتل خلال دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة.



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