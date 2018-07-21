video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أ ش أ: مدفعية الاحتلال اﻹسرائيلى تستهدف موقعا لحماس شرق غزة (صور)

السبت، 21 يوليه 2018 09:48 ص
أ ش أ: مدفعية الاحتلال اﻹسرائيلى تستهدف موقعا لحماس شرق غزة (صور) استهداف موقع تابع لحماس
أ ش أ
إضافة تعليق

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى نقطة رصد لحركة حماس شرق غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات فى صفوف الفلسطينيين .


ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله "إن الجيش الإسرائيلى هاجم موقعا لحركة حماس فى قطاع غزة ردا على تسلل عدد من المشتبه بهم من السياج الحدودى"، بحسب زعمه.

ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" تفاصيل مقتل الجندى الإسرائيلى على حدود قطاع غزة مساء أمس الجمعة، موضحة أن الجندى قتل جنوب قطاع غزة من نيران قناص فلسطيني، وهو الجندى الإسرائيلى الأول الذى يقتل على حدود قطاع منذ نهاية عدوان 2014 على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجندى قتل خلال دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة.

استهداف موقع تابع لحماس
استهداف موقع تابع لحماس

 

جانب من استهداف الموقع
جانب من استهداف الموقع

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسميا.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى إسرائيلى برصاص فلسطينيين فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن التصدى لقذيفتين من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى

حماس

حركة حماس

اخبار غزة

اسرائيل




لا تفوتك
بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة