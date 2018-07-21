أهم 10 بوستات.. حساب السيسي على "تويتر": مازالت الفرصة متاحة لتسأل الرئيس

كتب هيثم سلامة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1. صفحة الرئيس السيسي بـ"فيس بوك" تنشر برومو مؤتمر الشباب المقبل بجامعة القاهرة

2. حساب السيسي على تويتر: مازالت الفرصة متاحة لتسأل الرئيس بمؤتمر الشباب



حساب الرئيس على تويتر

3. عمرو أديب ينتقد انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى



عمرو أديب

4. خروج الفنان جميل راتب من العناية المركزة واستقرار حالته الصحية



بوست التهامى هانى

5. معارض قطرى: السعودية سهلت دخول الحجاج القطريين عبر التسجيل الإلكترونى



المعارض القطرى خالد الهيل

6. قرقاش: توجه سلطات الدوحة بمنع القطريين من الحج استمرار للتخبط بإدارة الأزمة



قرقاش عبر تويتر

7. نجيب ساويرس مشيدا براغب علامة: "عاجبانى جدا أغنية اللى باعنا خسر دلعنا"



بوست نجيب ساويرس عبر تويتر

8. محمد صلاح يؤكد سلامة كتفه من المالديف



بوست محمد صلاح

9. شاهد.. أحمد زاهر يغنى "عيش بشوقك" لتامر حسنى.. والأخير: الجيم عامل شغل

10 . نادية الجندى تنشر أحدث صور لها فى الساحل الشمالى