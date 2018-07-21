video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد أبو الغيط يطالب بإجراء تحقيق دولى فى جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

السبت، 21 يوليه 2018 11:32 ص
أحمد أبو الغيط يطالب بإجراء تحقيق دولى فى جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت ــ نورا فخرى
إضافة تعليق

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإجراء تحقيق دولى فى الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، والحصار الجائر الذى تفرضه على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير سعيد أبو علي أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشئون الفلسطينية نيابة عن الأمين العام للجامعة، خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب اليوم السبت، ضمن الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي.

وقال أبو الغيط إن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطيرة في ظل ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من قرارات تستهدف تصفية القضية، بدأت بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، مرورا باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وتعليق جزء كبير من مساهمة واشنطن في ميزانيتها، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية فيها، ووصولا إلى موقفها العدائي من السلطة الفلسطينية ووقف مساعداتها إليها.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الانحياز الأمريكي لإسرائيل دفعها إلى مواصلة عدوانها وتنفيذ المخططات التى تستهدف القدس عزلا واستيطانا وتهويدا، وفرض وقائع على الأرض ولا سيما في منطقة الخان الأحمر وما شهده من تهجير واقتلاع للسكان.

وحذر أبو الغيط من مخاطر قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن "القومية اليهودية"، والذي يؤكد سياسة التمييز والتطهير العرقي، وتصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة وقتل المدنيين غير عابئ بالقانون الدولي.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان العربى يشكل لجنة رباعية لإعداد بيان ختامى عن تداعيات قضية القدس - صور

فيديو و صور.. عبد العال: الانعقاد الطارئ للاتحاد البرلمانى العربى لمواجهة مجازر الاحتلال

أمين جامعة الدول العربية

علي عبد العال

مجلس النواب

البرلمان

الاتحاد البرلماني العربي

خبر

اخبار اليوم




لا تفوتك
بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة