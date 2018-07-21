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أبو الغيط يطالب بتحقيق دولى فى الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى

السبت، 21 يوليه 2018 10:56 ص
أبو الغيط يطالب بتحقيق دولى فى الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ
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 طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإجراء تحقيق دولى فى الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والحصار الجائر الذى تفرضه على قطاع غزة.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها السفير سعيد أبو على أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشئون الفلسطينية نيابة عن الأمين العام للجامعة


وقال أبو الغيط إن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطيرة فى ظل ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من قرارات تستهدف تصفية القضية، بدأت بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، مرورا باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وتعليق جزء كبير من مساهمة واشنطن فى ميزانيتها، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية فيها، ووصولا إلى موقفها العدائى من السلطة الفلسطينية ووقف مساعداتها إليها.

 

 


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