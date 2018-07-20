هيئة قناة السويس: لاصحة لما تردد حول تصادم 6 سفن و تعطيل المجرى الملاحى

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن حدوث تصادم لـ 6 سفن فى قناة السويس وتسبب ذلك فى تعطيل المجرى الملاحى للقناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن حركة الملاحة فى قناة السويس تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرةً إلى أن القناة تشهد عبور 102 سفينة خلال أول أمس الأربعاء 18/7/2018 وحتى أمس الخميس، مُؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أعلنت الهيئة عن عبور 50 سفينة أول أمس الأربعاء 18/7/ 2018 من الاتجاهين بحمولات 3,5 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 31 سفينة بينما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 19 سفينة.