الرئيسية أخبار عاجلة هبوط اضطرارى لطائرة شحن أوكرانية قرب مطار العلمين ونجاة طاقمها الجمعة، 20 يوليه 2018 05:36 ص طائرة أوكرانية - صورة أرشيفية إضافة تعليق هبطت إضطراريا طائرة شحن أوكرانية من طراز انتينوف٢٦ نتيجة عطل فني قبل هبوطها مطار العلمين بـ ٤٨ ميل ونجاة طاقمها بالكامل وعددهم 6 افراد. إضافة تعليق الطيران اوكرانيا اتلعلمين 8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو) السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين "العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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