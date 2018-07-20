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هبوط اضطرارى لطائرة شحن أوكرانية قرب مطار العلمين ونجاة طاقمها

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:36 ص
هبوط اضطرارى لطائرة شحن أوكرانية قرب مطار العلمين ونجاة طاقمها طائرة أوكرانية - صورة أرشيفية
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هبطت إضطراريا  طائرة شحن أوكرانية من طراز انتينوف٢٦  نتيجة عطل فني قبل هبوطها مطار العلمين بـ ٤٨ ميل  ونجاة طاقمها بالكامل وعددهم 6 افراد.

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الطيران

اوكرانيا

اتلعلمين




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