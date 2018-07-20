هبوط اضطرارى لطائرة شحن أوكرانية قرب مطار العلمين ونجاة طاقمها

هبطت إضطراريا طائرة شحن أوكرانية من طراز انتينوف٢٦ نتيجة عطل فني قبل هبوطها مطار العلمين بـ ٤٨ ميل ونجاة طاقمها بالكامل وعددهم 6 افراد.