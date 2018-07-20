مصدر أمنى: أصحاب مصنع هيروين العبور وراء بيع المخدرات على الطريق الإقليمى

كشف مصدر أمنى تفاصيل مداهمة ضباط مكافحة المخدرات مصنع لإنتاج الهيروين بالعبور.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المصنع يمتلكه تجار مخدرات من محافظة شمال سيناء اتخذوا من الطريق الإقليمى بطريق السويس وطريق الإسماعيلية، وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف المصدر، أنهم اشتروا مزرعة وأقاموا بفيلا داخلها واتخذوا منها مصنعًا لإعادة إنتاج الهيروين الخاص بعد خلطة بمواد أخرى.

وأوضح المصدر، أن مكافحة المخدرات رصدت نشاط المتهمين وتحركاتهم منذ فترة بعد ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، وتم تقنين الإجراءات، وتمت مداهمة المصنع وضبط 27 كيلو هيروين، منها 3 ونصف كيلو خام وكمية من الحشيش وكمية من أقراص عقار الكبتاجون المخدر.

وأشار المصدر أيضًا، أنه تم القبض على المتهمين الخمسة، أفراد التشكيل، والتحفظ على سيارتين مرسيدس ولاند كروزر، كانوا يستخدمونها فى التحركات ونقل الهيروين للمصنع.

يذكر أن قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، داهمت صباح الخميس مصنعًا بمنطقة العبور لإنتاج مخدر الهيروين وتوزيعه خامًا على تجار المخدرات، وتمكنت الإدارة من ضبط كمية كبيرة من الهيروين الخام ومواد تصنيعه، وتم ضبط أفراد التشكيل.