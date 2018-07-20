مصادر: وزير النقل يعلن اسم رئيس هيئة السكة الحديد الجديد الأسبوع المقبل

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يعتزم إعلان اسم رئيس هيئة السكة الحديد الجديد، الذى سيخلف رئيس الهيئة الحالى المهندس سيد سالم خلال الأسبوع المقبل، موضحة أن الرئيس الجديد سيكون أحد القيادات الحالية بالسكة الحديد.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الوزير استقر على عدم التجديد لرئيس الهيئة الحالى الذى وصل للسن القانونية للمعاش منذ 3 شهور، وأنه يفاضل بين أحد قيادات الهيئة وشخصية من خارج الهيئة، إلا أن الاتجاه الأغلب اختيار تصعيد قيادة بالهيئة لرئاستها.

فى السياق نفسه، قرر وزير النقل التجديد للمحاسب حسنى سليمان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، لمدة عام، بعد وصله للسن القانونية للإحالة للمعاش.