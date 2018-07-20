محافظ القليوبية يعتمد المخططات التفصيلية لـ3 مناطق بحى شرق شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

اعتمد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الجمعة،المخطط التفصيلي لمناطق بهتيم ومسطرد والوحدة العربية بحى شرق شبرا الخيمة وذلك بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق و بما لا يتعارض مع الموافقات البيئية وذلك بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين وإتاحة الفرض الخدمية بالمنطقتين بما لا يتعارض مع الشئون القانونية .

وأشار المحافظ،فى بيان له اليوم إلى أن المخطط منوط به تقسيم الشوارع الرئيسية ، وبناء عليه توضع خطة الطرق وتصمم شبكات المياه وتستخرج رخص البناء فلا يمكن لأى مواطن أن يحصل على رخصة بناء بدون هذا المخطط التفصيلى، ويمكن لأى مواطن أن يحصل الآن على رخصة مباني لقطعة أرض فضاء داخل الكتلة السكانية ، بعد أن كان ذلك ممنوعًا من قبل لحين إقرار المخططات التفصيلية.