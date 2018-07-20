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محافظ الدقهلية: غدا بدء حملات لتنفيذ إزالة 62 حالة تعد على أراضى الدولة

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:00 ص
محافظ الدقهلية: غدا بدء حملات لتنفيذ إزالة 62 حالة تعد على أراضى الدولة محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى
الدقهلية - شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، أمس الخميس، بدء الحملات المكبرة لتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة 62 حالة تعد على أراضى الدولة التابعة لكل جهات الولاية والوحدات المحلية بالمحافظة يوم السبت المقبل تمتد إلى 10 أيام حتى نهاية يوليو الحالى.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الشعراوى، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارات، رؤساء قطاعات المرافق، مديرى مديريات الخدمات، ممثلى الأجهزة الأمنية والمرور والحماية المدنية.

 

وأكد المحافظ الانتهاء من كل الدراسات الأمنية لكل الحالات والإعداد الجيد والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والوحدات المحلية وأجهزة الشرطة للتنفيذ دون أية معوقات، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة من جميع الأجهزة وتكون فى حالة انعقاد مستمرة لمتابعة عمليات إزالة التعديات أولا بأول، والتعامل الفورى مع أية مستجدات أثناء عمليات التنفيذ وإزالة المعوقات فورا.

 

وفى سياق متصل كلف محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية، بأهمية المتابعة المستمرة لعمليات رفع القمامة والأتربة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والتجميل والتطوير، فى إطار الخطة المتكاملة التى يتم تنفيذها حاليا بنطاق المحافظة لتحسين مستوى النظافة والتأكيد على رفع الأتربة فوق الكبارى وعلى جوانب الطرق الرئيسية تيسراً للحركة المرورية، حرصا سلامة المركبات والمواطنين.

 

وشدد الشعراوى على أن المسئولية كاملة تقع على عاتق رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كل مديريات الخدمات وقطاعات المرافق لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين فى كل المجالات يوميا، وحل مشكلاتهم والتجاوب الفورى مع مطالبهم واحتياجاتهم، موضحا أن الخدمات التموينية وتوافر السلع ومراقبة الأسعار بمنافذ البيع المنتشرة بنطاق المحافظة على رأس الأولويات، وانتظام الحركة المرورية ومتابعة مواقف السيارات والتعريفة الجديدة، رفعا للمعاناة عن المواطنين والتصدى بكل الحسم والحزم ومعاقبة المخالفين تطبيقا للقانون وتأكيدا لهيبة الدولة.

 

ومن ناحية أخرى كلف المحافظ بأهمية سد العجز فى العمالة بمواقع الجهاز الإدارى على مستوى المحافظة فى كل القطاعات، من خلال إعادة التوزيع والنقل من مواقع فائض العمالة إلى أماكن العجز تحقيقا لانتظام العمل داخل جميع القطاعات وعدم تعطل مصالح المواطنين.

 

وأضاف محافظ الدقهلية بأنه ستكون هناك متابعة مركزية من وزارة التنمية المحلية وزيارات مفاجئة لتقييم أداء الأجهزة والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مؤكدا ضرورة أن تظهر الدقهلية بالمظهر الحضارى الذى يليق بها كإحدى محافظات الدلتا العريقة.

 

وأوضح الشعراوى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق نجاحات سريعة وملموسة على أرض الواقع لصالح المواطنين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن، وأجهزة الدولة فى كل المواقع على أرض الدقهلية.


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