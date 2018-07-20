محافظ اسكندرية: "معارض الأسر المنتجة توفر فرص عمل للشباب وتعرض منتجات ذات خامات ممتازة ومتميزة"

إفتتح الدكتور محمد سلطان محافط الإسكندرية، برفقة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم، معرض "ديارنا" للأسر المنتجة، والذى يقام بمركز شباب سموحة ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى، ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميا من الساعة 11 صباحاً حتى 12 من منتصف الليل، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد كمال حجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وخلال الافتتاح، أشاد سلطان بالمعروضات والخامات الممتازة للمنتجات المتميزة التى تعرض بمثل تلك المعارض، والتى من شأنها توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب، وتهم المواطن السكندرى كما يعرض بها منتجات متنوعة تهم البيت المصرى، مشددا على القائمين على المعرض بضرورة الالتزام بالأسعار المناسبة وتعاون الجميع بما يَصْب فى صالح المواطنين .

وأوضح، أن إقامة هذه المعارض يأتى فى إطار جهود المواطنين والمجتمع المدنى والمحافظة والوزارة فى تشجيع المنتج المصرى، وتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من الجدير بالذكر، أن المعرض يقام على مساحة 300 متر مربع، ويشارك فيه 40 عارض من 8 محافظات، هى المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة، ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها، والإكسسوار والعبايات الحريمى والرجالى والملابس القطنية ومكملات الديكور.