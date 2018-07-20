كندا تحذر إدارة ترامب من فرض تعريفات على واردات السيارات الكندية

أوتاوا أ ش أ

حذّرت الحكومة الكندية إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من فرض واشنطن تعريفات على واردات السيارات الكندية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن كيرستن هيلمان، نائبة السفير الكندى فى الولايات المتحدة الأمريكية، قولها الخميس، إن كندا "ستُجبر على الرد بطريقة مناسبة" إذا ما فرضت الولايات المتحدة تعريفات على واردات السيارات.

وأوضحت الشبكة أن تصريحات هيلمان جاءت أثناء شهادتها فى جلسات استماع وزارة التجارة الأمريكية التى تحقق فى قضية تشكيل واردات السيارات خطراً على الأمن القومى الأمريكية من عدمه.

وكانت كندا قد بدأت أوائل الشهر الجارى تطبيق تعريفات جمركية انتقامية رداً على قيام واشنطن مؤخراً بفرض تعريفات مماثلة على الواردات الكندية من الصلب والألومونيوم .

وأكد البيان الصادر عن رئاسة الحكومة الكندية، أن رئيس الوزراء جاستن ترودو لم يكن امامه من خيار سوى إعلان هذه الإجراءات المضادة رداً على التعريفات الجمركية التى فرضتها واشنطن على واردات كندا للولايات المتحدة من الألمونيوم والصلب فى بداية شهر يونيو الماضى.