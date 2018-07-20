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فيديو.. التحالف الداعم للجيش اليمنى يستهدف مركز قيادة لميليشيات الحوثى

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:48 م
فيديو.. التحالف الداعم للجيش اليمنى يستهدف مركز قيادة لميليشيات الحوثى الأمير فهد بن تركى قائد القوات المشتركة
إيمان حنا
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نجح طيران التحالف الداعم للشرعية والجيش اليمنى فى استهداف عدة مراكز قوى لميليشيات الحوثى بعدة جبهات وقطع خطوط الإمداد لجنودهم، حيث استهدف طيران التحالف مركز قيادة وسيطرة لميليشيات الحوثى، واستهدف أيضًا سيارات تحمل الأسلحة لعناصر الميليشيا بجبهة الملاحيظ، وسيارات أخرى تنقل إمداد لجبهات الحوثى.

وعلى جانب آخر، نجحت القوات اليمنية المشتركة فى استهداف مدفع 55 فى مديرية بقم، وتمكنت من مهاجمة عددا من العناصر المسلحة من الحوثيين فى طريقهم إلى جبهة الملاحيظ.

كما نجح طيران التحالف، أن يشن غارتين جويتين استهدفتا قيادات بارزة لمليشيا الحوثى أثناء اجتماعها معا غرب جبهة صرواح، ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم .

وعددا آخر من الغارات استهدف اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثى فى صعدة، ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم.

وكانت طائرات التحالف العربى قد كثفت غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي فى صرواح وصعدة معقل المتمردين، كما استهدفت مراكز للحوثيين على الساحل الغربى لليمن.

ومن جهة أخرى، نجحت قوات الجيش اليمنى فى السيطرة على مخازن أسلحة إيرانية بحوزة ميليشيات الحوثى فى باقم ، وشنت سلسلة غارات مكثفة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء اليمنية، نجم عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.


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