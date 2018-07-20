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الجمعة، 20 يوليه 2018 09:36 م
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فحص 977 مواطنا فى قافلة طبية بقرية بنى عقبة ببنى سويف

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:24 م
فحص 977 مواطنا فى قافلة طبية بقرية بنى عقبة ببنى سويف جانب من القافلة الطبية
بنى سويف : هانى فتحى
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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الجمعة، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، والدكتورة هايدى محمد منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، قافلة طبية مجانية لقرية بنى عقبة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 977 مواطنًا، فى جميع التخصصات، وأجريت التحاليل الطبية اللازمة للمرضى ويتم صرف العلاج اللازم لهم.

 

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تردد عليها 977 مواطنًا، 77 بمعمل دم، 45 بمعمل طفيليات، 4 محولين للمستشفيات، 4 نفقة دولة، 105 تثقيف صحى.

 

وأضاف الدكتور عبدالناصر حميدة فى بيان له، أن القافلة تشمل القرى والنجوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين من الأهالى.

 

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