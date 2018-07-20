ضبط 50 ألف مخالفة مرورية و167 زيادة بتعريفة الركوب فى المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكل صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطئ" واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

أسفرت الجهود عن ضبط 50185 مخالفة، وذلك على النحو التالى "8299 الإدارة العامة للمرور، 6548 القاهرة، 7695 الجيزة، 2319 الإسكندرية، 523 مطروح، 2643 البحيرة، 1002 الغربية، 1347 المنوفية، 1528 كفر الشيخ، 1412 القليوبية، 496 الدقهلية، 1342 الشرقية، 771 دمياط، 1167 الإسماعيلية، 1673بورسعيد، 849 السويس، 72شمال سيناء، 703 جنوب سيناء، 964 الفيوم، 642 بنى سويف، 3104 المنيا، 1131 أسيوط، 157 الوادى الجديد، 679 سوهاج، 884 قنا، 1535 الأقصر،256 أسوان، 444 البحرالأحمر، 167 زيادة التعريفة المقررة، 469 مواقف عشوائية، 9691 انتظار خاطئ، 351 تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.