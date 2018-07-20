video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 50 ألف مخالفة مرورية و167 زيادة بتعريفة الركوب فى المحافظات

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:11 م
ضبط 50 ألف مخالفة مرورية و167 زيادة بتعريفة الركوب فى المحافظات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكل صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطئ" واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.
 
أسفرت الجهود عن ضبط 50185 مخالفة، وذلك على النحو التالى "8299 الإدارة العامة للمرور، 6548 القاهرة، 7695 الجيزة، 2319 الإسكندرية، 523 مطروح، 2643 البحيرة، 1002 الغربية، 1347 المنوفية، 1528 كفر الشيخ، 1412 القليوبية، 496 الدقهلية، 1342 الشرقية، 771 دمياط، 1167 الإسماعيلية، 1673بورسعيد، 849 السويس، 72شمال سيناء، 703 جنوب سيناء، 964 الفيوم، 642 بنى سويف، 3104 المنيا، 1131 أسيوط، 157 الوادى الجديد، 679 سوهاج، 884 قنا، 1535 الأقصر،256 أسوان، 444 البحرالأحمر، 167 زيادة التعريفة المقررة، 469 مواقف عشوائية، 9691 انتظار خاطئ، 351 تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور" يضبط 52 ألف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظات

المرور يضبط 54 ألف مخالفة مرورية خلال حملات أعلى الطرق الرئيسية

"المرور" تضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

زيادة التعريفة

مواقف عشوائية

اخبار مصر




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة